С начала мая 15 атака: Шаманов предположил, какова цель ночных атак по столице Украины

Ночью 29 мая россияне совершили массированный пуск дронов и ракет по Киеву. Это уже 15-я воздушная атака с начала мая.

Оккупанты пытались бить по столице и 28 мая. Это связано, в частности, с сакральностью некоторых дат для врага. Дело в том, что в этот день киевляне отмечали День города. Об этом 24 Каналу сказал спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

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Киев для них остался крепким орешком, о который они в феврале – марте 2022 года сломали зубы. Пытаются терроризировать киевлян и гостей столицы. Но это у них тоже не удается,

– подчеркнул Шаманов.

Какие цели и намерения врага

Традиционно, отсутствие успехов на фронте захватчики пытаются компенсировать убийством гражданских граждан. При этом россияне постоянно придумывают новые цели своего отчаянного террора.

Зимой оккупанты пытались уничтожить критическую инфраструктуру, чтобы, как анонсировали пропагандисты, оставить жителей Киева без света, воды и тепла. После заявляли, что хотят поразить центры принятия решений, а столица – один из приоритетов. Сейчас они говорят, что пытаются обнаружить западные образцы вооружения, имея в виду силы и средства противовоздушной обороны.

"У врага комплексная задача: истощение нашей ПВО, поражения и объектов инфраструктуры, и центров принятия решений, и средств ПВО. Общая цель – напугать украинцев", – акцентировал представитель КМВА.

В последнее время интенсивность обстрелов со стороны противника значительно возросла. Речь идет как о частоте, так и о количестве применяемого оружия. Начнут ли российские войска атаковать еще мощнее – предугадать сложно.

"Готовиться нужно к худшему, но верить в лучшее. Силы ПВО работают круглосуточно, несмотря на даты в календаре или какие-то праздники. В очередной раз должны их поблагодарить и надеяться, что и дальше будем получать больше средств от наших западных партнеров", – подытожил Шаманов.

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