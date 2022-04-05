С начала войны Зеленский выступил перед 19 мировыми парламентами: список стран

С момента российского вторжения в Украину президент Владимир Зеленский выступил перед 19 мировыми парламентами. Он пытался задействовать их поддержку.

Зеленский также выступал с четырьмя многосторонними институтами – Советом Безопасности ООН, Европейским Советом, G7 и НАТО.

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Его первое виртуальное обращение было в Европейский парламент 1 марта, а последнее – в испанский парламент во вторник, 5 апреля.

Кроме того, обращения Владимира Зеленского происходили каждые несколько дней в правительства таких стран:

Великобритании,

Польша,

Канады,

США,

Германия,

Швейцария,

Израиль,

Италии,

Франции,

Японии,

Швеции,

Дании,

Норвегии,

Бельгии,

Нидерландов,

Австралии,

Румынии.

К слову, Владимир Зеленский 5 апреля обратился к правительству и парламенту Испании. Президент говорил о войне, с которой на украинские земли пришла Россия, ужасные реалии украинцев и потребность в оружии. А обращение он начал с выражения надежды, что именно они поймут боль украинцев от войны и надежду на мир.

Интересно – выступление Владимира Зеленского перед Советом Безопасности ООН: смотрите видео