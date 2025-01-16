Президент не боится ездить в такие места, – начальник УГО о работе возле линии фронта

Пребывание президента Зеленского у линии фронта характерно повышенным уровнем риска. Специфика работы Управления государственной охраны в таких условиях имеет свои нюансы.

Детали рассказал начальник УГО Украины Алексей Морозов в интервью Укринформу, передает 24 Канал. По словам чиновника, президенту "надо отдать должное", ведь гарант не боится ездить в подобные места.

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Какие особенности работы УГО

Морозов отмечает, что раньше в Киеве не нужно было искать бомбоубежища или планировать действия для охраны лиц в случае воздушной тревоги или ракетного обстрела. Сейчас это учитывают постоянно: при планировании мероприятий и проведении инструктажей обязательно обращают внимание на алгоритм действий в таких случаях.

Работа в местах, приближенных к линии фронта, предусматривает маскировку, смену транспортных средств. Там не применяют комфортные автомобили, которые обычно ездят в столице.

Чем выше уровень риска, тем больше усилий требуется – речь идет о привлечении дополнительных сил, обеспечения маскировки и защиты связи.

Кстати, многие военнослужащие УГО имеют боевой опыт. В начале полномасштабного вторжения определенные наши подразделения участвовали в боях за Киев,

– говорит Морозов.

Центр безопасности воздушного пространства применял дроны и вел разведку. Меры безопасности тогда усилили в правительственном квартале, они же действуют до сих пор.

К слову, начальник УГО также рассказал о том, известно ли сейчас о подготовке новых покушений на президента Украины, и что помогает предотвращать такие попытки.