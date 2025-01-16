Деталі розповів начальник УДО України Олексій Морозов в інтерв'ю Укрінформу, передає 24 Канал. За словами посадовця, президентові "треба віддати належне", адже гарант не боїться їздити в подібні місця.

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Які особливості роботи УДО

Морозов зазначає, що раніше в Києві не потрібно було шукати бомбосховища чи планувати дії для охорони осіб у разі повітряної тривоги чи ракетного обстрілу. Зараз це враховують постійно: під час планування заходів і проведення інструктажів обов’язково наголошують на алгоритмі дій у таких випадках.

Робота в місцях, наближених до лінії фронту, передбачає маскування, зміну транспортних засобів. Там не застосовують комфортні автомобілі, які зазвичай їздять у столиці.

Чим вищий рівень ризику, тим більше зусиль потребується – йдеться про залучення додаткових сил, забезпечення маскування та захисту зв’язку.

До речі, багато військовослужбовців УДО мають бойовий досвід. На початку повномасштабного вторгнення певні наші підрозділи брали участь у боях за Київ,

– каже Морозов.

Центр безпеки повітряного простору застосовував дрони й вів розвідку. Заходи безпеки тоді посилили в урядовому кварталі, вони ж діють і досі.

До слова, начальник УДО також розповів про те, чи відомо наразі про підготовку нових замахів на президента України, і що допомагає запобігати таким спробам.