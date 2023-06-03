Силы обороны ежедневно выполняют свои задачи: как информационный шум влияет на контрнаступление
Несколько месяцев подряд в медийном пространстве ведутся разговоры об украинском контрнаступлении. Владимир Зеленский заявил, что Украина готова его начать. Основная же цель контрнаступательных действий – деоккупация территорий. Собственно этим ежедневно занимаются украинские Силы обороны.
Это 24 Каналу отметил офицер ВСУ Юрий Федоренко. Он объяснил, что информационный шум вокруг этой темы – тоже важная кампания.
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ВСУ работают каждый день
Вся информационная кампания об украинском контрнаступлении позволяет в некоторых аспектах дезорганизовать противника, считает Федоренко. Впрочем, сидеть и ждать, когда же оно начнется – не стоит. Надо делать все возможное на своих местах и поддерживать ВСУ.
Знакомые всегда спрашивают: когда начнутся контрнаступательные действия. Я отвечаю, что замысел по деоккупации наших территорий проходит ежедневно. Когда мы увидим значительные продвижения, это будет понятно каждому. Силы обороны делают свою работу,
– объяснил военный.
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Сейчас самыми горячими направлениями на Востоке являются Бахмутское, Марьинское, Купянское, Лиманское, Авдеевское направления. Там, по словам Юрия Федоренко, идут сверхтяжелые и жестокие бои.
"Следует заметить, что в большинстве случаев сила на стороне украинских Сил обороны и именно говорить, что мы как-то рассматриваем информационное поле по поводу контрнаступательных действий не стоит", – добавил он.
Заявление Зеленского о контрнаступлении
- О готовности Украины к контрнаступлению Владимир Зеленский заявил в интервью американскому изданию The Wall Street Journal. Он добавил, что пока не знает, сколько времени оно займет и что все может пойти совершенно разными путями. В интервью Зеленский призвал Китай попытаться сдержать Россию.
- Президент также подчеркнул, что Украине необходимы дополнительные системы Patriot для защиты граждан от воздушных бомбардировок и войск на передовой. А также больше западного вооружения, в том числе авиации. Но вместе с этим украинские воины готовы двигаться вперед.
- Ранее во время пресс-конференции с эстонским коллегой Аланом Карисом Владимир Зеленский подчеркнул: главное, чтобы Россия увидела контрнаступление и особенно "его ощутили те войска, которые оккупировали нашу территорию". Именно деоккупация украинских земель должна стать результатом контрнаступления.