Наступательные операции ВСУ создают условия для более широкого контрнаступления, – анализ ISW

Наши военные продолжают операции по освобождению территорий Украины. По мнению аналитиков, защитники работают над созданием условий, которые позволили бы достичь более широких целей контрнаступления.

Соответствующую гипотезу высказали в Институте по изучению войны. Там отмечают, что контрнаступательные операции фиксировали по меньшей мере на трех направлениях. И, говорят составители отчета, по состоянию на 15 июня там добились успехов.

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Что происходит на разных направлениях

Так, пресс-секретарь Генштаба ВСУ Александр Штапун рассказывал об успешных наступательные операции как к северу, так и северо-западу от Бахмута.

В то же время в пресс-центре группы войск "Таврия" известили о продвижение ВСУ на расстояние до одного километра в западной части Донбасса. Кроме того, в районе Угледара наши защитники пытаются улучшить свои тактические позиции. Напомним, что он расположен в 30 километрах к западу от самого Донецка.

Тем временем военкоры России уверяют, что ВСУ безуспешно совершали атаки на юго-запад и к югу от Орехова. Это на западе Запорожской области. Мол, наши военные наращивают темп контрнаступательных операций в этом районе. Посодействовали этому улучшенные погодные условия.

В то же время, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов рассказал об успехах в Запорожье. Он отметил, что нашим военным удалось продвинуться на расстояние до 3 километров в районе Малой Токмачки, что на западе области. А еще на расстояние до 7 километров в районе Великой Новоселки, что на западе Донбасса. Собственно, с начала наступательных операций в этих районах освободили уже 7 населенных пунктов.

Началось ли контрнаступление?

По сути, в Институте ссылаются на советника главы ОП Михаила Подоляка. Он 15 июня заявлял, что контрнаступление "как таковое" еще началось. В то же время, признал, что наши защитники действительно ведут наступательные действия.

Эксперты из Института отметили, что ВСУ продолжают наступательные операции. И, вероятно, делают это для того, чтобы создать условия "для более широких целей украинского контрнаступления, которые не сразу понятны и, следовательно, являются начальной фазой продолжающегося контрнаступления".