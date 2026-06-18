Началось заседание "Рамштайн": основные заявления Зеленского
В четверг, 18 июня, Владимир Зеленский принял участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоялось в Бельгии. Речь идет о формате "Рамштайн".
Все основные заявления президента Украины собрал "24 Канал".
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Главное с заседания "Рамштайн"
Перед началом "Рамштайна" глава государства заявлял, что главными темами встречи станут – усиление противовоздушной обороны, предоставление Украине систем Patriot и другого вооружения, а также новые пакеты помощи в рамках инициативы PURL.
В то же время президент отметил, что эти возможности можно расширить, ведь соответствующий потенциал имеется. В настоящее время в Украине наблюдается дефицит как наземных роботизированных комплексов, так и дальнобойных артиллерийских снарядов. Также недостаточны объёмы, производимые Европой, и то, что получает украинская армия. Президент подчеркнул, что после войны сильная украинская армия должна оставаться фактором, сдерживающим новые агрессивные действия Путина. Зеленский призвал уже сейчас думать о финансировании, которое понадобится украинской армии на долгие годы вперед. По словам Зеленского, Россия ежемесячно платит за продолжение войны потерями в размере не менее 30 тысяч солдат – убитых и тяжелораненых. В настоящее время, по словам Зеленского, украинская армия является главной армией Европы, способной сдерживать полномасштабную агрессию, поскольку именно Силы обороны сегодня способны в течение длительного времени сдерживать и противодействовать полномасштабной агрессии. Отдельно президент подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на Россию и более активного развития оборонного партнерства с союзниками. Международная оборонная инициатива DroneDeal активно расширяется и уже объединяет обширный круг партнеров. По словам украинского лидера, в DroneDeal уже вовлечены 15 стран НАТО и 12 стран, не входящих в Альянс. Firepoint приступает к производству баллистических ракет. Глава государства подчеркнул, что удары по логистике и военной инфраструктуре РФ продолжаются, а давление должно усиливаться, поскольку Кремль не демонстрирует готовности завершить войну. В настоящее время, по словам Зеленского, Россия испытывает нехватку топлива из-за ударов по НПЗ. Вместе с тем он добавил, что российский удар дронами по Киево-Печерской лавре является "преступлением против человечности" и нападением на одну из важнейших христианских святынь. При этом президент подчеркнул, что Украина отвечает ударами по военным и топливным объектам России. Кроме того, президент сообщил, что в настоящее время Украина перехватывает около 90 % российских дронов, при этом действует и система защиты от крылатых ракет. Впрочем, главной проблемой Киева остается противодействие баллистическим ракетам противника. Зеленский пояснил, что Украине нужен ответ на российские баллистические ракеты, ведь Путин сейчас делает ставку на постоянные ракетные удары. Президент сообщил, что Украина и Германия подписали соглашение в области обороны, касающееся объединения технологий. В Бельгии началось заседание в формате "Рамштайн".
А средств, выделяемых на эти нужды, не хватает.
В то же время президент отметил, что эти возможности можно расширить, ведь соответствующий потенциал имеется.
В настоящее время в Украине наблюдается дефицит как наземных роботизированных комплексов, так и дальнобойных артиллерийских снарядов.
Также недостаточны объёмы, производимые Европой, и то, что получает украинская армия.
Президент подчеркнул, что после войны сильная украинская армия должна оставаться фактором, сдерживающим новые агрессивные действия Путина.
Зеленский призвал уже сейчас думать о финансировании, которое понадобится украинской армии на долгие годы вперед.
По словам Зеленского, Россия ежемесячно платит за продолжение войны потерями в размере не менее 30 тысяч солдат – убитых и тяжелораненых.
В настоящее время, по словам Зеленского, украинская армия является главной армией Европы, способной сдерживать полномасштабную агрессию, поскольку именно Силы обороны сегодня способны в течение длительного времени сдерживать и противодействовать полномасштабной агрессии.
Отдельно президент подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на Россию и более активного развития оборонного партнерства с союзниками.
Международная оборонная инициатива DroneDeal активно расширяется и уже объединяет обширный круг партнеров.
По словам украинского лидера, в DroneDeal уже вовлечены 15 стран НАТО и 12 стран, не входящих в Альянс.
Firepoint приступает к производству баллистических ракет.
Глава государства подчеркнул, что удары по логистике и военной инфраструктуре РФ продолжаются, а давление должно усиливаться, поскольку Кремль не демонстрирует готовности завершить войну.
В настоящее время, по словам Зеленского, Россия испытывает нехватку топлива из-за ударов по НПЗ.
Вместе с тем он добавил, что российский удар дронами по Киево-Печерской лавре является "преступлением против человечности" и нападением на одну из важнейших христианских святынь.
При этом президент подчеркнул, что Украина отвечает ударами по военным и топливным объектам России.
Кроме того, президент сообщил, что в настоящее время Украина перехватывает около 90 % российских дронов, при этом действует и система защиты от крылатых ракет.
Впрочем, главной проблемой Киева остается противодействие баллистическим ракетам противника.
Зеленский пояснил, что Украине нужен ответ на российские баллистические ракеты, ведь Путин сейчас делает ставку на постоянные ракетные удары.
Президент сообщил, что Украина и Германия подписали соглашение в области обороны, касающееся объединения технологий.
В Бельгии началось заседание в формате "Рамштайн".