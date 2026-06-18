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24 Канал Новости политики Началось заседание "Рамштайн": основные заявления Зеленского
18 июня, 16:20
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Началось заседание "Рамштайн": основные заявления Зеленского

Диана Подзигун

В четверг, 18 июня, Владимир Зеленский принял участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоялось в Бельгии. Речь идет о формате "Рамштайн".

Все основные заявления президента Украины собрал "24 Канал".

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Главное с заседания "Рамштайн"

Перед началом "Рамштайна" глава государства заявлял, что главными темами встречи станут – усиление противовоздушной обороны, предоставление Украине систем Patriot и другого вооружения, а также новые пакеты помощи в рамках инициативы PURL.

 

16:51, 18 июня

В то же время президент отметил, что эти возможности можно расширить, ведь соответствующий потенциал имеется.

16:49, 18 июня

В настоящее время в Украине наблюдается дефицит как наземных роботизированных комплексов, так и дальнобойных артиллерийских снарядов.
А средств, выделяемых на эти нужды, не хватает.

Также недостаточны объёмы, производимые Европой, и то, что получает украинская армия.

16:47, 18 июня

Президент подчеркнул, что после войны сильная украинская армия должна оставаться фактором, сдерживающим новые агрессивные действия Путина.

Зеленский призвал уже сейчас думать о финансировании, которое понадобится украинской армии на долгие годы вперед.

16:46, 18 июня

По словам Зеленского, Россия ежемесячно платит за продолжение войны потерями в размере не менее 30 тысяч солдат –  убитых и тяжелораненых.

16:41, 18 июня

В настоящее время, по словам Зеленского, украинская армия является главной армией Европы, способной сдерживать полномасштабную агрессию, поскольку именно Силы обороны сегодня способны в течение длительного времени сдерживать и противодействовать полномасштабной агрессии.
 

16:40, 18 июня

Отдельно президент подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на Россию и более активного развития оборонного партнерства с союзниками.

16:39, 18 июня

Международная оборонная инициатива DroneDeal активно расширяется и уже объединяет обширный круг партнеров.

По словам украинского лидера, в DroneDeal уже вовлечены 15 стран НАТО и 12 стран, не входящих в Альянс.

16:39, 18 июня

Firepoint приступает к производству баллистических ракет.

16:39, 18 июня

Глава государства подчеркнул, что удары по логистике и военной инфраструктуре РФ продолжаются, а давление должно усиливаться, поскольку Кремль не демонстрирует готовности завершить войну.

16:32, 18 июня

В настоящее время, по словам Зеленского, Россия испытывает нехватку топлива из-за ударов по НПЗ.

Вместе с тем он добавил, что российский удар дронами по Киево-Печерской лавре является "преступлением против человечности" и нападением на одну из важнейших христианских святынь.

При этом президент подчеркнул, что Украина отвечает ударами по военным и топливным объектам России.

16:27, 18 июня

Кроме того, президент сообщил, что в настоящее время Украина перехватывает около 90 % российских дронов, при этом действует и система защиты от крылатых ракет.

Впрочем, главной проблемой Киева остается противодействие баллистическим ракетам противника.

16:27, 18 июня

Зеленский пояснил, что Украине нужен ответ на российские баллистические ракеты, ведь Путин сейчас делает ставку на постоянные ракетные удары.

16:25, 18 июня

Президент сообщил, что Украина и Германия подписали соглашение в области обороны, касающееся объединения технологий.

16:19, 18 июня

В Бельгии началось заседание в формате "Рамштайн".

 

Связанные темы:

Война России с Украиной Встреча "Рамштайн"
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