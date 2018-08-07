Начата экспертиза тел погибших в катастрофе Ми-8 в Красноярском крае

Тела людей, погибших в аварии вертолета Ми-8, доставлены в Красноярск, специалисты начали проводить экспертизы и необходимые обследования.

Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

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Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании "Ютэйр-Вертолетные услуги" потерпел крушение в субботу утром на севере Красноярского края. На борту судна находилось три члена экипажа и 15 пассажиров нефтяников – все они погибли. Среди пассажиров были работники "РН-Ванкор" (дочернее общество "Роснефти") и подрядных организаций. Среди них - жители Красноярского края и других регионов.

Отмечается, что тела всех погибших при крушении вертолета доставлены в Красноярск. Эксперты начали проводить экспертизу.

"РИА Новости" сообщило, что после аварии у родственников погибших в катастрофе вертолета проводили забор проб ДНК. Источник в экстренных службах региона рассказал агентству, что родственники погибших из других регионов России, скорее всего, не поедут в Красноярск для сдачи проб ДНК, а сдадут их по месту жительства.