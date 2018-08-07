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Розпочато експертизу тіл загиблих у катастрофі Мі-8 у Красноярському краї

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У Росії почали проводити експертизу тіл загиблих у аварії вертольота Мі-8
У Росії почали проводити експертизу тіл загиблих у аварії вертольота Мі-8 / Фото з відкритих джерел

Тіла людей, що загинули в аварії вертольота Мі-8 доставлено до Красноярська, фахівці почали проводити експертизи та необхідні обстеження.

Про це повідомило агентство "РІА Новости" з посиланням на регіональне Міністерство охорони здоров'я.

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Нагадаємо, вертоліт Мі-8 авіакомпанії "ЮТейр-Вертолітні послуги" зазнав аварії в суботу вранці на півночі Красноярського краю. На борту судна перебувало три члени екіпажу і 15 пасажирів нафтовиків – всі вони загинули. Серед пасажирів були працівники "РН-Ванкор" (дочірнє товариство "Роснефти") і підрядних організацій. Серед них - жителі Красноярського краю та інших регіонів.

Зазначається, що тіла всіх загиблих під час аварії вертольота доставлені до Красноярська. Експерти почали проводити експертизу.

"РІА Новости" повідомило, що після аварії у родичів загиблих у катастрофі вертольота проводили забір проб ДНК. Джерело в екстрених службах регіону розповіло агентству що родичі загиблих з інших регіонів Росії, швидше за все, не поїдуть в Красноярськ для здачі проб ДНК, а здадуть їх за місцем проживання.

 

Теги: Аварії та ДТП Новини Росії авіація
Джерело: 24 Канал
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