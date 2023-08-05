Переходим на новый этап войны, – Подоляк намекнул на дальнейшие планы

Агрессивная война, начатая Россией, будет иметь для нее крайне негативные последствия. События, которые будут происходить в скором времени, заставят Путина пожалеть о решении вторгнуться в Украину.

Детальнее о том, к чему стоит готовиться в ближайшем будущем, рассказал в эксклюзивном интервью 24 Канала советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Новый этап войны

На сегодняшний день юридически зафиксировано, что есть единственная страна-агрессорка – это Россия, она атакует гражданское население. Никаких других терактов не происходит. Все остальные события находятся в рамках оборонной войны Украины.

Что касается того, что происходит в России, могу сказать одно. Этап тестирования систем обороны – практически окончен. Понятно, что в России нет оборонной сети. Безусловно, дальше будет проходить масштабирование перенесения войны на территорию России. И это справедливо,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Россия рушила энергетические объекты Украины. Однако не стоит забывать, что и на территории страны-агрессорки также есть энергетические объекты. Очевидно, что у России есть стратегические аэродромы, стратегические объекты.

"Безусловно, это все в рамках международного права абсолютно справедливые цели. Украина же выбрала для себя стратегию уничтожать все российское на оккупированных территориях", – отметил советник главы ОП.

Украина делает это осознанно, ведь это наша территория. В то же время неустановленные группы, вероятно, имеющие российские паспорта, постепенно увеличивают атаки внутри России. В Офисе Президента уверяют, что все, что сейчас происходит в России – это только нарастающий внутренний протест в России.

Это очень важный этап в этой войне. Уже сейчас очевидно, что война перешла в том числе на территорию России, и они начинают привыкать к этому,

– подчеркнул Подоляк.

Оборонная война Украины

Поэтому Украина действительно сейчас эффективно уничтожает все российское на оккупированных территориях. Но еще в прошлом году, когда что-то взрывалось на территориях, которые временно захватила Россия, особенно в Крыму, Украина слышала призывы избежать эскалации.

"Сегодня по полуострову идут ежедневные масштабные отработки, потому что это украинская территория по международному праву. В этом нет никакой эскалации, ведь Украина ведет оборонную войну", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Он добавил, что и Крымский мост в один день тоже перестанет существовать. Его необходимо уничтожить для того, чтобы снизить возможность России обеспечивать свои войска по этому маршруту. И сами же россияне, безусловно, это понимают.

Повестка дня изменилась

Полное интервью с Михаилом Подоляком можно посмотреть позже на ютубе 24 канала. Не пропустите!

Следует заметить, что российская пропаганда убирает тему взрывов на оккупированных территориях или собственной территории из своего эфира. В частности, не говорят уже о том, что Крым ежедневно атакуют неустановленной или установленной природы дроны.

Россия еще не до конца поверила, что Москву могут атаковать. В России нет никакой силовой вертикали, способной обезопасить гражданское население, поддерживающее оккупацию Украины и войну, которую ведет Россия,

– заметил Подоляк.

И хотя сейчас тема прилетов по Москве еще активно "триггерит" россиян, но через некоторое время даже она будет убрана с повестки дня.

Пропагандисты снова будут говорить исключительно о том, что российская армия под каким-то селом продвинулась на 10-12 метров вперед.

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