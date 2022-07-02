В Мариуполе набирают обороты силы сопротивления: свежее фото из непокоренного города

"Гуманитарный штаб" оккупантов в торговом центре "Метро" сталкивается с сопротивлением местного населения. Пока это проявляется в распространении проукраинских плакатов.

Об этом утром 2 июля рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что сопротивление в Мариуполе медленное, но набирает обороты.

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Как российские военные реагируют на неповиновение населения

Непривыкшие к сопротивлению россияне развернули очередную волну проверок и фильтрации. Таким образом они пытаются сдерживать партизанское движение, которое разрастается среди отходящего от шока населения Мариуполя.

При въезде из Запорожской области в Мариуполь даже прошедшие фильтрацию подлежат дополнительному допросу ФСБ,

– рассказал Андрющенко.



В Мариуполе набирают обороты силы сопротивления / Фото телеграм Петра Андрющенко

Противник усилил обыски и проверки

Андрющенко добавил, что россияне пытаются подавить настроения мариупольцев. Для этого они прибегают к очередным актам террора. Да, по Мариупольскому району идет волна обысков и проверок, на следующей неделе переходят в город. Впрочем, подчеркивает советник городского головы, эти попытки россиян напрасны, поскольку Мариуполь – украинский город, который не примет оккупацию.

Оккупант рассказал, как обстреливал мирных в Мариуполе

Как признается захватчик во время допроса, командиры говорили, что нужно действовать на опережение, потому что им известна даже дата нападения Украины на Россию – 26 февраля. То есть, оккупантов заверили, что войти в Украину нужно быстрее, чем наше государство "нападет" на них.

Уроженец Крыма говорит Службе безопасности Украины, что якобы "не знал", куда они едут и какие объекты обстреливают. Когда его с другими оккупантами вернули к месту дислокации в марте, враг совершил по украинскому Мариуполю около 400 минометных обстрелов. Но уверяет, что опять же "ничего не знал" об этом.

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