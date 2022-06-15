Начинайте оглядываться: в Мариуполе начинается активное сопротивление оккупантам

Мариуполь не принял русскую оккупацию. В городе зафиксировано как минимум два случая активного сопротивления местного населения.

Один из них был зафиксирован 9 июня, тогда отважные мариупольцы подожгли технику врага. Впоследствии, 11 июня, неизвестный ударил ножом работника МЧС России, рассказал советник главы города Мариуполя Петр Андрющенко.

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Сопротивление жителей Мариуполя: что известно

По словам Андрющенко, пассивное сопротивление, ранее проявлявшееся саботажем приказов оккупантов, переходит в активную фазу. Только за предыдущую неделю зафиксировано 2 случая, которые, вероятно, связаны с расцветом партизанского движения в городе.

9 июня на Таганрогском шоссе на стоянке техники МЧС России вдруг сгорело два тягача и три больших прицепа к грузовикам. Причина – поджог,

– рассказал Андрющенко.

Уже через несколько дней, в преддверии "празднования дня России" в толпе за гуманитаркой возле супермаркета "Метро" неизвестный ударил ножом в спину работника Министерства чрезвычайных дел страны-агрессорки. Инцидент произошел 11 июня.

Ранение оказалось смертельным, – подытожил советник мэра.

Это только два подтвержденных факта. К сожалению, другие случаи не афишируются, следовательно, распространять информацию о них пока опасно. Впрочем, власти Мариуполя верят, что сопротивление будет только набирать обороты.

"Говорим вам, мразота. Начинайте оглядываться. Возмездие уже рядом", - подчеркнул Андрющенко.

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Население Мариуполя уменьшилось в 5 раз

Мариуполь сейчас находится под временной оккупацией россиян. С начала полномасштабной войны население города уменьшилось в 5 раз . От 100 – 120 тысяч местных до сих пор не покинули оккупированную территорию. В то же время, львиную часть людей депортировали или убили захватчики.

От 50 до 70 тысяч человек находятся на временно оккупированном Донбассе.

47 тысяч местных депортировали в Россию и Белоруссию.

Более 22 тысяч человек погибли от действий российских оккупантов.

На оккупированных территориях случаются взрывы

22 мая прогремел взрыв во временно оккупированном Энергодаре. Сообщалось, что взрыв произошел в подъезде, где проживает мать гауляйтера Андрея Шевчика. В результате взрыва предатель Украины и двое его охранников получили ранения и попали в реанимацию.

Другой взрыв произошел 30 мая в Мелитополе, где в центре города взорван автомобиль. По данным местных СМИ, в результате взрыва, вероятно, пострадала племянница гауляйтера Евгения Балицкого.

Что является причиной взрывов на оккупированных территориях Запорожья – точно неизвестно. Есть версия, что российское руководство проводит "зачистки" среди коллаборантов, не выполняющих поставленные цели. Или же – это удачная операция от наших партизан, активно действующих на временно оккупированных землях.

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