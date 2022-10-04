"Идет дерибан и борьба за власть": как Россия проводит "национализацию" на Донбассе

Оккупанты проводят так называемую "национализацию" на аннексированных территориях Донбасса. Российские олигархи хотят прибрать к рукам украинские предприятия.

В Луганской области это явление носит массовый характер, а в Донецке – выборочный. Об этом 24 каналу сказал правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский.

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Хотят присвоить предприятия

Свои нелегитимные действия оккупанты оправдывают тем, что эти территории находятся под контролем России и принадлежат россиянам. Исключение предусмотрено только для юридических и физических лиц, связанных с Россией.

Там идет полный дерибан и борьба за оккупационную власть,

– подчеркнул правозащитник.

По словам Лисянского, в присвоении заинтересованы:

братья Ротенберги – "положили глаз" на Северодонецкий "Азот";

путинский подручный Пригожин – хочет стать полноценным руководителем южного горно-металлургического комплекса;

чиновник Назаренко;

группа Курченко и младшего сына Януковича;

олигарх Дерипаска – хочет "отжать" что-нибудь в металлургической промышленности;

Кроме того, собственный интерес имеют и политические деятели. В частности, говорится о Кириенко, Турчаке и других.

"По рассадке во время речи Путина в Георгиевском зале можно увидеть, кто на каком месте находится по отношении к нему. Кадыров и Турчак сидели внутри, на уровне с так называемым министром внутренних дел незаконного вооруженного формирования на территории Луганской области Корнетом. Мы можем увидеть, кто за это время попал в опалу к Путину, а кто – нет», – отметил директор Института стратегических исследований и безопасности.

Пока что политические элиты хотят "откусывать" небольшие куски промышленности. Через месяц – полтора, отмечает Лисянский, будет четко понятно, кто из российских олигархов протянул свои руки к украинским предприятиям.

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