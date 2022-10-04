"Идет дерибан и борьба за власть": как Россия проводит "национализацию" на Донбассе
Оккупанты проводят так называемую "национализацию" на аннексированных территориях Донбасса. Российские олигархи хотят прибрать к рукам украинские предприятия.
В Луганской области это явление носит массовый характер, а в Донецке – выборочный. Об этом 24 каналу сказал правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский.
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Хотят присвоить предприятия
Свои нелегитимные действия оккупанты оправдывают тем, что эти территории находятся под контролем России и принадлежат россиянам. Исключение предусмотрено только для юридических и физических лиц, связанных с Россией.
Там идет полный дерибан и борьба за оккупационную власть,
– подчеркнул правозащитник.
По словам Лисянского, в присвоении заинтересованы:
- братья Ротенберги – "положили глаз" на Северодонецкий "Азот";
- путинский подручный Пригожин – хочет стать полноценным руководителем южного горно-металлургического комплекса;
- чиновник Назаренко;
- группа Курченко и младшего сына Януковича;
- олигарх Дерипаска – хочет "отжать" что-нибудь в металлургической промышленности;
Кроме того, собственный интерес имеют и политические деятели. В частности, говорится о Кириенко, Турчаке и других.
"По рассадке во время речи Путина в Георгиевском зале можно увидеть, кто на каком месте находится по отношении к нему. Кадыров и Турчак сидели внутри, на уровне с так называемым министром внутренних дел незаконного вооруженного формирования на территории Луганской области Корнетом. Мы можем увидеть, кто за это время попал в опалу к Путину, а кто – нет», – отметил директор Института стратегических исследований и безопасности.
Пока что политические элиты хотят "откусывать" небольшие куски промышленности. Через месяц – полтора, отмечает Лисянский, будет четко понятно, кто из российских олигархов протянул свои руки к украинским предприятиям.
Путин заявил об аннексии украинских территорий: коротко
- Путин 30 сентября, накануне своего Дня рождения, объявил об аннексии украинских территорий, подписав бумажки с гауляйтерами. 8 лет. Речь идет о Херсонщине, Запорожье, Донбассе и Луганщине.
- Мировые лидеры отмечают, что никогда не признают аннексию Россией оккупированных территорий – они остаются частью суверенной Украины. На нашей стороне цивилизованные страны, обещающие продолжать поддерживать нашу борьбу до самой победы.
- Джо Байден назвал события в Кремле мошеннической попыткой аннексировать суверенную территорию Украины. Более того, в США заявили, что поддержат попытки вернуть принадлежащие нам земли.