У Луганську це явище має масовий характер, а у Донецьку – вибірковий. Про це 24 каналу сказав правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський.

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Хочуть привласнити підприємства

Свої нелегітимні дії окупанти виправдовують тим, що ці території перебувають під контролем Росії та належать росіянам. Виняток передбачений лише для юридичних та фізичних осіб, які пов'язані з Росією.

Там йде повний дерибан та боротьба за окупаційну владу,

– наголосив правозахисник.

За словами Лисянського, у привласненні зацікавлені:

брати Ротенберги – "поклали око" на Сєвєродонецький "Азот";

путінський посіпака Прігожин – хоче стати повноцінним керівником південного гірничо-металургійного комплексу;

чиновник Назаренко;

група Курченка і молодшого сина Януковича;

олігарх Дерипаска – хоче "віджати" щось у металургійній промисловості;

Крім того, власний інтерес мають і політичні діячі. Зокрема, мовиться про Кірієнка, Турчака та інших.

"По розсаджуванню під час промови Путіна у Георгієвській залі можна побачити, хто на якому місці щодо нього перебуває. Кадиров і Турчак сиділи всередині, на рівні з так званим міністром внутрішніх справ незаконного збройного формування на території Луганської області Корнетом. Ми можемо побачити, хто за цей час потрапив в опалу до Путіна, а хто – ні", – зазначив директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки

Наразі політичні еліти хочуть "відкусити" певні шматки промисловості. Через місяць – 1,5, наголошує Лисянський, буде чітко зрозуміло, хто з російських олігархів простягнув свої руки до українських підприємств.

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