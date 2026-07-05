На могилах образовались провалы: Национальное военное кладбище вновь оказалось в центре скандала

После ливня 3 июля на территории строительства Национального военного мемориального кладбища произошли масштабные разрушения. Асфальт провалился, насыпные дороги размыло, грунт смыло потоками воды.

Более того, прямо в зоне захоронений образовались значительные провалы. Об этом сообщил Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ) в Facebook.

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Что произошло с Национальным военно-мемориальным кладбищем?

Один сильный ливень показал то, о чем общественность, гидрологи, экологи и специалисты говорили давно: место для НВМК выбрано с грубым игнорированием природных условий. Оно непригодно для кладбища,

– подчеркнули в центре.

Там рассказали, что после ливня территорию кладбища поспешно закрыли, чтобы скрыть провалы на могилах, которые рабочие пытались срочно засыпать.

В каком состоянии находится кладбище после ливня: смотрите видео

В КЕКЦ отметили, что это уже трудно назвать "обычным проседанием могил". На фото видно, что грунт не просто осел – его размыла вода. Наибольшие проблемы возникли именно там, где специалисты ранее предупреждали о плохом водоотводе и дренаже.

Судя по кадрам, инфраструктура не выдержала первой сильной непогоды. Потоки воды из зоны строительства и захоронений стекают в сторону Виты-Почтовой.

Представители центра отметили, что на кладбище сейчас несколько сотен захоронений. Проблема станет еще более масштабной, когда их количество вырастет до 150 тысяч.

Что вы будете делать с водой, провалами, вымытой почвой и потоками, которые уходят в сторону сел? Вам не жаль погибших Героев? А живых людей, которые могут пострадать от последствий ваших решений, – тоже нет?

– говорится в сообщении центра.

Последствия ливня для НВМК: смотрите видео

Что известно о скандале вокруг Национального военно-мемориального кладбища?

Еще в 2024 году местные жители Мархаловки предупреждали, что строительство Национального военно-мемориального кладбища может повлиять на грунтовые воды. Поскольку село пользуется колодцами, люди боялись загрязнения воды и ее исчезновения из-за вырубки леса.

В госпредприятии тогда уверяли, что захоронения обустроят только на участках без риска подтопления, а проблему отвода воды решит дренажная система. В то же время экологи и местные жители сомневались в ее эффективности и предупреждали о возможном подтоплении и проседании грунта.

29 августа 2026 года кладбище официально открыли при участии президента Владимира Зеленского. Здесь уже подготовлено около 6 тысяч мест для захоронений, а в будущем комплекс рассчитан на 120 – 130 тысяч. На территории также строятся два колумбария, дороги и парковки.

Строительство мемориала сопровождалось протестами. Активисты и местные жители выступали против вырубки леса и заявляли о возможных экологических рисках.