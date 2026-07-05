Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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Что известно о гибели украинского защитника?

Ивано-Франковская община понесла невосполнимую утрату. В борьбе за свободу и независимость Украины погиб сержант Василий Розумный. Жителей города призывают достойно проводить защитника в последний путь и отдать ему дань уважения.

Панихида по погибшему воину состоится в воскресенье, 5 июля, в 18:00 в Доме скорби по адресу: город Ивано-Франковск, улица Ребета (Побытовая), 3. В понедельник, 6 июля, в 13:00 в церкви Ольги и Владимира на улице Вовчинецкой, 223 начнется церемония прощания и погребальный обряд.

После богослужения жители города смогут отдать последнюю дань уважения Герою, образовав живой коридор вдоль маршрута похоронной процессии. Кортеж будет двигаться по улицам Вовчинецкой, Привокзальной, Лепкого, Независимости и Коновальца. Сержанта Василия Розумного похоронят на Аллее Героев городского кладбища в селе Чукаловка.

Вечная память и слава украинскому защитнику. 24 Канал выражает искренние соболезнования родным, близким и сослуживцам павшего Героя.

Кого Украина потеряла на войне с Россией?

На войне погиб украинский защитник Игорь Ходжаниязов. Он погиб 28 июня в результате прямого попадания российского КАБа. Без отца остались трое малолетних детей, а трагедия произошла накануне первого дня рождения его младшего сына. В мирной жизни Игорь был музыкантом, переводчиком, программистом, исследователем традиционной музыки и соучредителем литературного объединения "Новый шинок".

На войне против российских оккупантов погибли двое грузинских добровольцев, защищавших Украину. Среди погибших – Игорь Бекурашвили и 30-летний Георгий Даменій, уроженец Сенаки. По погибшим воинам провели траурные панихиды.