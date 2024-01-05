Над Черкасчиной сбили 5 "Шахедов": вследствие падения обломков есть повреждения ЛЭП
Источник:Игорь Табурец
Оккупанты атаковали Черкасскую область "Шахедами". Защитники неба сбили 5 вражеских дронов. В результате падения обломков произошло повреждение линий электропередач.
Защитники успешно поработали во время воздушных тревог, отметил глава Черкасской ОВА. Игорь Табурец рассказал о последствиях вражеской атаки, передает 24 Канал.
Смотрите также Тревога охватила часть Запада: враг атакует "Шахедами"
Без света 5 населённых пунктов
Чиновник отметил, что наши защитники во время последних воздушных тревог удачно поработали. Так, в небе над областью уничтожили 5 вражеских "Шахедов".
Без пострадавших. В двух случаях имеем повреждение линий электропередач вследствие падения обломков БПЛА,
– рассказал глава ОВА.
Табурец добавил, что сейчас без света 3 населенных пункта, еще 2 – частично. Аварийные бригады работают.
Оккупанты атаковали Юг
- Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга рассказала, что агрессор запустил дроны-камикадзе двумя волнами.
- Наталья Гуменюк отметила, что украинские защитники в зоне ответственности ОК "Юг" уничтожили по меньшей мере 10 "Шахедов". В частности, по 4 в Херсонской и Днепропетровской областях, по 1 – в Кировоградской и Николаевской областях.
- Также спикер рассказала, что враг атаковал сельскохозяйственные объекты – ангары с зерном, а еще другую инфраструктуру в селах, в частности, дома культуры. По предварительной информации, в результате ночной атаки есть раненые.
- Глава Днепропетровской ОВА отметил, что в пределах области сбили 6 "Шахедов" – все над Криворожским районом. Лысак добавил, что обломки упали на территорию неработающего предприятия. К счастью, никто не пострадал.