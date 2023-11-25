Ночная атака врага: сколько дронов сбили на Юге Украины

25 ноября 2023, 07:38
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Россия ночью и утром против 25 ноября атаковала Украину дронами и ракетами. В разных регионах работала ПВО.

Силы обороны Юга сообщили, что вражеские беспилотники атаковали Николаевскую и Кировоградскую области. К счастью, люди уцелели, пишет 24 Канал. 

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Какие последствия атаки врага

Украинские военные рассказали, что подразделения противовоздушной обороны Сил обороны Юга Украины уничтожили три вражеских дрона типа Shahed-131/136:

  • один – в Николаевской области;
  • два – в Кировоградской области.

Враг максимально использовал временно оккупированные территории для следования дронов. Очевидным является приоритет целей в столичном регионе,
– объяснили Силы обороны Юга.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что враги атаковали область ночью. Наши военные сбили как дроны, так и ракету противника.

Ночью защитники неба из Воздушного командования "Восток" сбили над областью ракету и 5 БПЛА,
– рассказал глава Днепропетровской ОВА.

Кроме того, неспокойно было в Никопольском районе, ведь вечером 24 ноября враги попали по Никополю, около полуночи – по Марганецкому обществу.

"В общей сложности выпустил полдесятка артиллерийских снарядов. Погибших и пострадавших нет", – заверил чиновник.

По его словам, в других общинах Днепропетровской области было спокойно.

Россия атаковала Киев: коротко

  • Россия атаковала Киев дронами-камикадзе типа "Шахед". В регионе работала ПВО. К сожалению, в результате падения обломков есть раненные и разрушения. 
  • В частности, в Соломенском районе в результате падения обломков произошло возгорание на территории детсада, повреждены квартиры, загорелось нежилое помещение. В Днепровском районе – задымление на верхних этажах многоэтажки, в Голосеевском районе – обломки упали на зону зеленых насаждений, в Печерском районе – на незастроенную территорию.
  • К сожалению, есть раненые люди в Соломенском районе – там двое пострадавших, у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации.
  • Кроме того, в результате мощной атаки врага в Киеве без электричества осталась воздушная линия. В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части столицы.

Автор: Діана Квасневська