Над Днепропетровщиной сбили "Точку У" и вражеский беспилотник
Источник:телеграмм Николая Лукашука
Российские оккупанты сегодня, 1 мая, обстреляли Днепропетровскую область. Силы ПВО в небе над Покровской общиной сбили ракету "Точка-У".
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Также он сказал, что кроме ракеты "Точка-У" был сбит и один вражеский беспилотник над другой общиной области.
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Благодарен украинским воинам за то, что держат небо над нами! Верим в ВСУ, в Президента и у всех, кто приближает нашу Победу,
– написал Лукашук.
Фотографии с вражеской ракетой опубликовал председатель ОВА Валентин Резниченко.
Вражеская ракета на Днепропетровщине / фото с телеграмму Резниченко
"Мир", который они несут… Вражеская ракета, прилетевшая сегодня в село Синельниковского района,
– прокомментировал он.
Вражеский БПЛА был сбит около 11 часов утра.
Днепропетровщину 1 мая обстреляли трижды
Напомним, что сегодня российские оккупанты ударили по селу в Синельниковском районе. Обломки ракеты прилетели в частный двор.
В результате обстрела 71-летняя хозяйка получила осколочные ранения, загорелся тюфяк и погибла корова, которая была на территории. Женщине медики оказывают помощь, а пожар во дворе уже ликвидировали спасатели, однако две тонны сена сгорело.
Также сегодня российские войска обстреляли два аграрных склада в Днепропетровской области.
По словам главы ОВА Резниченко, удар был по Синельниковскому району. К счастью, никто не пострадал, но склады агропредприятий разрушены. Один из них был пуст, другой – с зерном.
Орки с болезненным упрямством "демилитаризируют" наши склады,
– написал Резниченко.
Оккупанты разрушили склады агропредприятий/ фото с телеграммы Резниченко
Обстрелы Днепропетровщины ранее
27 апреля на Днепропетровщине удалось сбить одну из вражеских ракет. Ее обломки упали на лужайке, никого не задев. Разрушений нет, пострадавших, к счастью, тоже.
Утром 29 апреля после относительно спокойной ночи российские оккупанты из "Градов" обстреляли два поселка в Криворожском районе. Враг попал в хозяйственные постройки и жилищный сектор. Пострадавших и погибших в результате этих обстрелов нет.
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