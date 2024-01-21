Над Днепропетровской областью во время тревоги сбили вражескую ракету

В ходе воздушной тревоги 21 января украинские военные сбили российскую ракету над Днепропетровской областью. Силы ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59.

Военные из Воздушного командования "Восток" сбили ракету, запущенную оккупационными войсками. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Враг пытался атаковать ракетой Х-59

Сергей Лысак сообщил, что бойцы из ВзК "Восток" уничтожили вражескую ракету над Днепровским районом области.

Глава Днепропетровской ОВА поблагодарил украинских защитников за защиту.

В подразделении Воздушного командования "Восток" сообщили об уничтожении управляемой авиационной ракеты Х-59.

В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59,

– говорится в сообщении.

Ранее о запуске ракеты сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

В ВзК "Восток" напоминают о соблюдении правил безопасности во время объявления воздушной тревоги.

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