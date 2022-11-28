Над Киевом заметили странный "луч тьмы": в сети делятся фото

Жители столицы заметили странное явление вблизи Паркового моста через Днепр. В сети было опубликовано несколько фото.

В частности, на первой фотографии виден странный черный луч. Темная полоса как бы разделяет вертикальное небо.

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"Death Stranding над Киевом"

Что именно видели жители столицы – не уточняют. Однако странное явление зафиксировали и из других уголков Киева.

Что это за Death Stranding над Трухановым? Началось?

– написал автор фото.

Отметим, что Death Stranding – видеоигра жанра action с открытым миром, разработанная студией Kojima Productions для игровой консоли PlayStation 4 и Windows.



Странный луч над Киевом / Фото с твиттера Диджизусоталитатор



Над Киевом заметили странное явление / Фото с твиттера Диджизусоталитатор



Темный луч над Киевом / Фото с твиттера Диджизусоталитатор

Киев готов обороняться в случае возможного наступления россиян

Виталий Кличко подчеркнул, что Киев – это столица, сердце страны и ее символ. Он всегда будет целью россиян, и если у них будет такая возможность, они обязательно снова пойдут на город.

Он подчеркнул, что Путин хочет полностью захватить всю Украину. Мнение о том, что агрессору нужны только определенные территории – ошибочно. "Мы также контролируем действия, помогаем всем, чем можем, чтобы то, что произошло в феврале, не повторилось", – добавил Кличко.

Отключение света может продолжаться до весны

Также мэр Киева рассказал о ситуации с электроэнергией в столице. По словам городского головы, впереди действительно сложные месяцы. И все же он считает, что власти и военные справятся с вызовами, и никакой эвакуации население не понадобится.

Несмотря на то, что власти пытаются восстановить все максимально быстро, перейти на четкие графики, чтобы не было сюрпризов и затем перейти на бесперебойную поставку электричества, следует быть готовыми ко всему.

В частности, Кличко говорит, что отключения могут быть вплоть до весны . Это также связано с низкими температурами, у многих людей стоят теплонагревающие приборы. Люди в холодное время всегда потребляют больше электроэнергии. Поэтому идет большая нагрузка на энергосистему.

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