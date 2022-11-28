Зокрема, на першій світлині видно дивний чорний промінь. Темна смуга наче розділяє вертикально небо.

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"Death Stranding над Києвом"

Що саме бачили мешканці столиці – не уточнюють. Однак дивне явище зафіксували й з інших куточків Києва.

Що це за Death Stranding над Трухановим? Почалося?

– написав автор фото.

Зазначимо, що Death Stranding – відеогра жанру action з відкритим світом, розроблена студією Kojima Productions для ігрової консолі PlayStation 4 і Windows.



Дивний промінь над Києвом / Фото з твітеру Діджизусоталітатор



Над Києвом помітили дивне явище / Фото з твітеру Діджизусоталітатор



Темний промінь над Києвом / Фото з твітеру Діджизусоталітатор

Київ готовий оборонятися у разі можливого наступу росіян

Віталій Кличко наголосив, що Київ – це столиця, серце країни і її символ. Він завжди буде метою росіян і якщо в них буде така можливість, вони обов’язково знову підуть на місто.

Він наголосив, що Путін хоче повністю захопити всю Україну. Думка про те, що агресору потрібні лише певні території – помилкова. "Ми також контролюємо дії, допомагаємо всім, чим можемо, щоб те, що відбулось у лютому, не повторилось", – додав Кличко.

Відключення світла можуть тривати до весни

Також мер Києва розповів про ситуацію з електроенергією у столиці. За словами міського голови, попереду дійсно складні місяці. Та все ж він вважає, що влада та військові впораються з викликами, і жодної евакуації населення не знадобиться.

Попри те, що влада намагається відновити все максимально швидко, перейти на чіткі графіки, щоб не було сюрпризів і щоб потім перейти на безперебійне постачання електрики, слід бути готовими до всього.

Зокрема, Кличко каже, що відключення можуть бути аж до весни. Це пов'язано також з низькими температурами, у багатьох людей стоять теплонагріваючі прилади. Люди в холодний час завжди споживають більше електроенергії. Тому йде більше навантаження на енергосистему.

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