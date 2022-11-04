Над Львовщиной под утро сбили иранский дрон

Над Львовской областью наша ПВО сбила вражеский иранский дрон. Российские оккупанты в очередной раз пытались атаковать западную область, однако не достигли цели.

Соответствующую информацию сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. По его данным, помещения не разрушены, люди уцелели.

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Во Львовской области сбили вражеский дрон

Силы ПВО сбили над Львовщиной иранский дрон-камикадзе "Шахид". Разрушений и пострадавших в области нет,

– написал Максим Козицкий.

По его данным, иранский дрон-камикадзе сбило воздушное командование "Запад".

Стоит напомнить, что воздушную тревогу во Львовской области объявили в 5:08 4 ноября и длилась она до 5:29. То есть ориентировочно 20 минут. Вероятно, именно в это время Россия атаковала Львовскую область вражеским дроном.

Сколько "шахидов" ВСУ уничтожили ночью

Утром 4 ноября Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили, что в ночь на 4 ноября сбили 9 иранских дронов-камикадзе. А именно:

8 барражирующих боеприпасов ликвидировала противовоздушная оборона воздушного командования "Восток";

еще 1 – воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ.

По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, украинская противовоздушная оборона сбила 8 "шахидов", которые пытались атаковать Никопольскую общину Днепропетровской области.

ВСУ успешно сбивают иранские "шахиды"

В ночь на 3 ноября на той же Никопольщине ВСУ приземлили 10 вражеских дронов.

По данным представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, по состоянию на конец октября, наша ПВО уже ликвидировала более 300 "шахидов".

Юрий Игнат сообщил, что, несмотря на сложности, наши защитники смогли постепенно повысить часть сбитых дронов до 85%.

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