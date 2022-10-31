Над Львовской областью сбили вражеские ракеты
Источник:Максим Козицкий
Российские оккупанты утром 31 октября пытались атаковать Львовскую область. Однако планы террористов из России сорвали подразделения ПВО.
Работу ПВО во Львовской области подтвердил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он в 9:18 сообщил, что во Львовской области сбили ракеты врага.
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Оккупанты пытались атаковать Львовскую область
"Над Львовщиной сбили ракеты врага. Детали со временем. Оставайтесь в укрытиях", – написал Козицкий.
Мэр Львова Андрей Садовый также утром опубликовал сообщение, в котором отметил, что силы ПВО сбивают ракеты в туман.
"Силы ПВО, которые при такой туманной погоде сбивают ракеты, без преувеличения – титаны", – писал Садовый.
Следует отметить, что утром сообщалось о якобы сбитии российских ракет в Волынской области. Однако глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко опроверг эту информацию. Он отметил, что на Волыни все спокойно, а сообщение о сбивании ракет на Волыни – ложное.
Россия массово атакует Украину
- Российские военные продолжают терроризировать украинские города ракетными ударами. Утром по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, после чего в ряде регионов раздались взрывы.
- О работе ПВО в Киевской области сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. В то же время оккупанты атаковали Киев. В результате удара по столице в Киеве возникли перебои со светом. Кроме того, в Киеве местами есть проблемы с водоснабжением и мобильной связью.
- ПВО сработало в Полтавской, а также в Винницкой области. Однако в Винницкой области обломки упали на гражданские объекты. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
- Падение обломков ракет зафиксировано на территории Хмельницкой области, в результате чего есть разрушение гражданского объекта. По предварительной информации, потерпевших нет.
- Российские террористы нанесли удар по Черкасщине и Запорожью. В Черкасской области в результате ракетного удара по объекту инфраструктуры часть области осталась без света. В Запорожье россияне тоже атаковали критическую инфраструктуру.
- В Кировоградской области российские ракеты попали в энергетический объект, из-за чего вспыхнул пожар.
- Враг нанес ракетные удары по Харькову и области. В Харькове мэр Игорь Терехов подтвердил информацию о двух прилетах.
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