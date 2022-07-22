Над Одесщиной Воздушные силы "минуснули" очередной российский дрон-разведчик

Над Одесской областью 22 июля был сбит российский беспилотник. Враг пытался проводить воздушную разведку.

Российский дрон-разведчик был запущен с направления моря. Однако долго летать аппарату не удалось. ВСУ добавили его в перечень потерь врага.

Кстати Враг отказывается идти в бой после уничтожения его командного пункта, – ОК "Юг"

Когда беспилотник фиксировал побережье и портовую инфраструктуру, наши силы противовоздушной обороны сбили его.

Успехи нашей авиации

Украинские военные показывают успехи на Юге. Они выполнили более 230 огневых задач. В частности, 21 июля:

8 раз ударили по вражеским позициям и запасам,

поразили 5 опорных пунктов и 2 складов боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонщины;

атаковали место скопления вражеского личного состава Николаевской области.

Благодаря этим атакам оккупанты потеряли 35 единиц личного состава, самоходную гаубицу "Мста-С", 2 беспилотника, 3 единицы бронированной и 8 автомобильной техники.

Обратите внимание! С начала вторжения ВСУ уже ликвидировали немало единиц авиации россиян. Например, 221 самолет, 188 вертолетов, 713 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кстати, количество ликвидированных оккупантов уже достигло 39 тысяч.

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