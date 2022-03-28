Над Одесской областью сбили российскую ракету

Украинские военные сбили еще одну российскую ракету. На этот раз они совершили точный удар по вражеской технике над Одесской областью.

Как рассказал спикер Одесской ОГА Сергей Братчук, отлично со своей работой справилось командование "Юг".

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Вот и подробности. Минус вражеская ракета над Одеской областью. Врагу – ад!,

– написал он.

Отметим, что за последние сутки воздушные силы ВСУ сбили две крылатые ракеты. Также удалось уничтожить 4 вражеских самолета и 1 вертолет. Кроме того, авиация Воздушных Сил ВСУ нанесла значительные удары по наземным объектам российских наемников.

В то же время спикер Воздушных Сил отметил, что сейчас у нас выше показатель сбития вражеских ракет, чем был в начале войны. Он подчеркнул, что ракета – высокоточное оружие и она имеет способность пролетать очень низко. Это сделано для того, чтобы уничтожить ее было сложнее. Но нет ничего невозможного для наших ПВО.

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