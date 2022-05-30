Надеюсь, разногласия между Венгрией и ЕС преодолеют сегодня, – Кулеба о 6 пакете санкций

Между странами Европейского Союза и Венгрией возникли разногласия по принятию 6 пакета санкций против России. Будапешт блокирует санкции из-за нефтяного эмбарго, однако в Украине надеются, что все разногласия будут преодолены.

Франция помогает преодолеть разногласия между ЕС и Венгрией.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга с министерством иностранных дел Франции Катрин Колонна, сообщает 24 канал.

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Украинский министр заявил, что 30 мая проходит заседание комитета представителей ЕС, на котором обсуждают санкции против России. Также он напомнил, что состоится саммит ЕС, где в повестке дня также будут санкции против российских оккупантов.

Кулеба сказал, что Франция на уровне послов и лидеров ЕС занимает принципиальную и лидерскую позицию по санкциям против России. По его словам, Франция помогает преодолевать разногласия между Венгрией и другими государствами ЕС.

Мы надеемся, что эти разногласия будут преодолены сегодня и будет найдено эффективное решение, которое превратит 6 санкционный пакет из мысли в реальность.

– сказал глава МИД Украины.

Что известно о 6 пакете санкций против России

Российские энергоресурсы помогают Кремлю вести войну против Украины, поскольку их продажи наполняют деньгами экономику страны-агрессорки. Поэтому в 5 пакете санкций ЕС ввел эмбарго на российский уголь .

После этого страны Европейского Союза пытаются снизить зависимость от российского газа и готовы ввести эмбарго на нефть из России. В начале мая Европейская Комиссия представила 6-й пакет санкций, который и предусматривает запрет на российскую нефть.

Однако страны члены ЕС до сих пор не пришли к согласию по поводу санкций. Ключевым вопросом является эмбарго, против чего выступает Венгрия. Правительство венгерского премьера Виктора Орбана блокирует введение 6-го пакета санкций.

В Будапеште готовы согласиться на эмбарго в обмен на 15-18 миллиардов евро от ЕС. Впоследствии появилась информация, что эмбарго могут быть введены без Венгрии . То есть Будапешт продолжит импорт российской нефти.

30 мая состоялась очередная встреча послов ЕС и 6-й пакет санкций против России так и не согласовали. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что новый пакет санкций вряд ли будет утвержден на саммите ЕС .

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