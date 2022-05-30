Франція допомагає подолати розбіжності між ЄС та Угорщиною

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонна, повідомляє 24 канал.

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Український міністр заявив, що 30 травня відбувається засідання комітету представників ЄС, на якому обговорюють санкції проти Росії. Також він нагадав, що відбудеться саміт ЄС, де на порядку денному також будуть санкції проти російських окупантів.

Кулеба сказав, що Франція на рівні послів та лідерів ЄС займає принципову та лідерську позицію у питанні санкцій проти Росії. За його словами, Франція допомагає долати розбіжності, які існують між Угорщиною та іншими державами ЄС.

Ми сподіваємося, що ці розбіжності будуть подолані сьогодні і буде знайдене ефективне рішення, яке перетворить 6 санкційний пакет з думки на реальність,

– сказав очільник МЗС України.

Що відомо про 6 пакет санкцій проти Росії

Російські енергоресурси допомагають Кремлю вести війну проти України, оскільки їх продаж наповнює грошима економіку країни-агресорки. Через це у 5 пакеті санкцій ЄС ввів ембарго на російське вугілля.

Після цього країни Європейського Союзу намагаються зменшити залежність від російського газу й готові ввести ембарго на нафту з Росії. На початку травня Європейська Комісія представила 6 пакет санкцій, який і передбачає заборону на російську нафту.

Однак країни члени ЄС досі не дійшли згоди щодо санкцій. Ключовим питання є ембарго, проти чого виступає Угорщина. Уряд угорського прем'єра Віктора Орбана блокує запровадження 6 пакета санкцій.

У Будапешті готові погодитися на ембарго в обмін на 15 – 18 мільярдів євро від ЄС. Згодом з'явилася інформація, що ембарго можуть запровадити без Угорщини. Тобто Будапешт продовжить імпорт російської нафти.

30 травня відбулася чергова зустріч послів ЄС і 6 пакет санкцій проти Росії так і не узгодили. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий пакет санкцій навряд чи затвердять на саміті ЄС.

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