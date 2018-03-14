Надежда Савченко в Испании, – Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что народный депутат Украины Надежда Савченко не появилась сегодня, 14 марта, на допрос в СБУ по делу руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, ведь сейчас она находится в Испании.

Об этом сообщил Юрий Луценко в эфире телеканала Прямой.

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"По ориентировочным данным, Надежда Савченко находится в Испании. Поэтому, пользуясь возможностями СМИ, я прямо обращаюсь к ней с просьбой завтра (15 марта, – ред.) на 11 час прибыть на допрос следователя СБУ и дать пояснения по делу", – сообщил Луценко.

Если же Савченко снова не явится на допрос, генеральный прокурор будет добиваться снятия депутатской неприкосновенности с нее.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко была вызвана на допрос в СБУ на 13 марта, однако нардеп покинула Украину для рабочего визита в ПАСЕ.