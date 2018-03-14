Надія Савченко в Іспанії, – Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що народний депутат України Надія Савченко не з'явилася сьогодні, 14 березня, на допит у СБУ у справі керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, адже зараз вона знаходиться в Іспанії.

Про це повідомив Юрій Луценко в ефірі телеканалу Прямий.

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"За орієнтоними даними Надія Савченко знаходиться в Іспанії. Тому, користуючись можливістями ЗМІ, я прямо звертаюся до неї з проханням завтра (15 березня, – ред.) на 11 годину прибути на допит слідчого СБУ та дати пояснення у справі", – повідомив Луценко.

Якщо ж Савченко знову не з'явиться на допит, генеральний прокурор домагатиметься зняття депутатської недоторканності з неї.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко була викликана на допит в СБУ на 13 березня, проте нардеп покинула Україну для робочого візиту в ПАРЄ.