В Европе говорят, что Россия может вторгнуться в Украину в ближайшие дни

Европейские политики обеспокоены российской агрессией против Украины. Там считают, что Москва может совершить новое нападение уже в ближайшие дни в январе.

Ситуацию прокомментировал Павел Солох, глава Бюро национальной безопасности Польши. Он обратил внимание на то, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной.

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Учитывая такие действия Кремля, считают в Польше, есть большая угроза вероятного вторжения России в Украину уже в ближайшие дни. Следовательно, это может произойти еще в январе.

Надо быть готовым к тому, о чем говорил британский министр обороны, что Россия в ближайшие дни может напасть на Украину,

– отметил Солох.

Он считает, что возможен любой из сценариев развития событий. Хотя полномасштабное нападение, направленное на захват всей Украины, выглядит менее вероятным, но исключать это нельзя.

Глава польского Бюро нацбезопасности отметил, что россияне анализируют свои возможности с точки зрения дестабилизации страны. Якобы это их привычная тактика.

В ВСУ обсудили ситуацию с британцами

Ранее The New York Times писало , что Путин решил сдвинуть дату возможного вторжения в Украину ближе к весне. Якобы все – из-за погодных условий.

Накануне командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев обсудил ситуацию возле Украины со своим британским коллегой Джо Баттерфиллом. Наев подчеркнул, что ценит стратегические отношения с Великобританией, особенно – на фоне российской агрессии. В Лондоне заявили, что готовы расширять практическую помощь и развивать сотрудничество.