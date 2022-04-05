Надо быть полным идиотом, – Арестович о возможном возвращении оккупантов на освобожденные земли

Арестович уверяет, что оккупанты не будут наступать снова на освобожденные территории. По его мнению, нужно быть полными идиотами, чтобы это сделать.

Оккупанты потеряли элитные подразделения под Киевом. Потому они больше не вернуться туда. Об этом советник главы ОП заявил в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Активная фаза должна закончиться к середине апреля, а дальше – "партизанка", – Арестович

Это практически не реально. Надо быть полным идиотом, потому что из военной науки невозможна практика оставить, чтобы снова брать. Они потратили элитные подразделения, чтобы взять эти позиции,

– говорит Алексей Арестович.

Кроме того, враждебному командованию нужно будет где-то найти подразделения, которые будут занимать только оставленные позиции. А это будет очень тяжело, почти невозможно.

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