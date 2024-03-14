Нужно ли платить за прохождение ВВК: в Минобороны дали однозначный ответ

Прохождение военно-врачебной комиссии вызывает много вопросов среди населения. В частности, один из них – необходимо ли платить за ее прохождение.

В Министерстве обороны Украины дали ответ и объяснили, как в целом организована работа ВВК.

Смотрите также Проверка ВВК в Киеве: россияне перекрутили слова министра Ляшко и распространяют фейки

Нужна ли оплата за прохождение ВВК

В Министерстве обороны отметили, что за прохождение военно-врачебной комиссии однозначно не нужно платить.

Нужно ли платить за прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК)? Ответ Минобороны однозначный – нет! Ведь медицинские осмотры, лабораторные и инструментальные исследования, направление на дообследование, оценка вакцинального статуса – все это осуществляется бесплатно для лиц, которые проходят ВВК,

– рассказали в Минобороны.

Ведомство также дало ответы на вопросы о том, как организован медицинский осмотр, какие услуги предоставляют учреждения здравоохранения, где функционируют ВВК. Для граждан в Минобороны подготовили специальную инфографику с четкими ответами.

Как организована работа военно-врачебной комиссии / Инфографика Минобороны

Как обжаловать решение ВВК

Если в постановлении ВВК степень тяжести ранения (травмы), по вашему мнению, указана неправильно, то обжаловать такой вывод можно действуя в соответствии со следующим алгоритмом:

Написать письменное обращение к командиру части по рассмотрению вопроса об изменении степени тяжести травмы.

Командир направляет бойца на врачебно-экспертную комиссию (ВКК).

ВКК принимает решение.

В Силах территориальной обороны отметили, что "в случае потери трудоспособности более 60 дней – любая травма считается тяжелой. Установление степени тяжести травм не относится к полномочиям штатных и внештатных ВВК".