Надо объединиться против России, – Британия призвала Украину не отвлекаться на "поляризацию"

Чрезвычайный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс обратилась с призывом касательно ситуации Украине. Симмонс призвала украинских политических лидеров объединиться против России, чтобы предотвратить агрессию.

Об этом пани Посол написала в соцсетях. Такое объединение должно состояться немедленно, подчеркнула дипломат.

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Не время для "поляризации внутренней политики"

В это время важно не потерять это из виду и не отвлекаться на поляризацию внутренней политики,

– отметила Симмонс.

Пани Посол не конкретизировала, что имеет в виду. Однако можно предположить, что речь идет о рассмотрении "угольного дела" Петра Порошенко. Политик вернулся из Варшавы утром 17 января и сразу отправился в Печерский суд, где ему должны избрать меру пресечения.

Великобритания о возможности российской агрессии в Украине:

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев провел встречу с начальником штаба Объединенных сил ВС Великобритании Джо Баттерфиллом.

Британский бригадный генерал пообещал Наеву наладить сотрудничество на фоне роста угроз.

13 января ситуацию безопасности в Украине обсудил премьер Великобритании Борис Джонсон с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В МИД Британии не раз призывали Россию к деэскалации и конструктивному диалогу.

Смотрите в WTF о результатах переговоров Россия – НАТО:

Между тем в Европе сообщают, что вторжение России в Украину может состояться уже в ближайшие дни. Такое предположение опубликовали польские СМИ.

Текст публикации Мелинды Симмонс:

Все политические лидеры в Украине должны объединиться против российской агрессии прямо сейчас. В это время важно не потерять это из виду и не отвлекаться на поляризацию внутренней политики.