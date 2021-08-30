Было разведение войск, попытки прекратить стрельбу, инспекции и тому подобное. Но ничего не сработало. Об этом сказал журналист Юрий Бутусов в авторской программе "Между прочим" с Денисом Казанским и Дмитрием Гнапом на 24 канале.
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Украина должна адекватно ответить России
По его словам, других вариантов, кроме адекватного ответа, нет. Речь идет о нанесении поражения на базы российских войск на Донбассе.
Для этого нужно спланировать не просто огонь, по какой-то точке. Надо спланировать специальную военную операцию,
– подчеркнул Бутусов.
Он отметил, что для таких действий необходимо достаточное количество боеприпасов. К сожалению, как считает журналист, пока соответствующего действия не произошло. Украинское руководство взвешивает, стоит ли это делать и не приведет ли это к новым действиям российских войск.
Бутусов: на самом деле это очередная волна эскалации
Сейчас, как отметил Бутусов, военно-политическое руководство страны избегает эскалации и еще больше жертв.
"Я думаю, что это ложное воображение о том, что происходит на Донбассе. На самом деле это очередная волна эскалации. Она решается только одним: когда идут массовые серьезные ответы в отношении противника", – сказал журналист.
Полный выпуск программы "Между прочим": смотрите видео
Противник сыграл в Авдеевке на повышение ставок
Он отметил, что война и политика в Украине продолжаются по двум разным стратегиям. Поэтому противник сыграл в Авдеевке на повышение ставок.
Нанесение поражения по одной из наших баз – это демонстрация того, что Россия готова давить на Украину. Поэтому государство-оккупант наблюдает, хватит ли смелости нашему государству нанести ответный удар.
Ситуация на Донбассе: что известно
- Пророссийские боевики дважды обстреляли Авдеевку 29 августа, в результате чего пострадали 8 военных.
- Из-за системных обстрелов Укрзализныця временно остановила движение поездов в Донецкой области.
- Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков приехал на Донбасс из-за эскалации.
- В результате обстрелов оккупантов 30 августа погиб украинский военный, еще один – ранен.
- В Запорожье 30 августа состоялась церемония прощания с Андреем Вискребцем, который погиб от вражеских обстрелов 27 августа.