Было разведение войск, попытки прекратить стрельбу, инспекции и тому подобное. Но ничего не сработало. Об этом сказал журналист Юрий Бутусов в авторской программе "Между прочим" с Денисом Казанским и Дмитрием Гнапом на 24 канале.

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Украина должна адекватно ответить России

По его словам, других вариантов, кроме адекватного ответа, нет. Речь идет о нанесении поражения на базы российских войск на Донбассе.

Для этого нужно спланировать не просто огонь, по какой-то точке. Надо спланировать специальную военную операцию,

– подчеркнул Бутусов.

Он отметил, что для таких действий необходимо достаточное количество боеприпасов. К сожалению, как считает журналист, пока соответствующего действия не произошло. Украинское руководство взвешивает, стоит ли это делать и не приведет ли это к новым действиям российских войск.

Кстати! Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжает фиксировать российскую технику на территории временно оккупированного Донбасса. С помощью беспилотников сделали фото, подтверждающие присутствие войск страны-агрессора.

Бутусов: на самом деле это очередная волна эскалации

Сейчас, как отметил Бутусов, военно-политическое руководство страны избегает эскалации и еще больше жертв.

"Я думаю, что это ложное воображение о том, что происходит на Донбассе. На самом деле это очередная волна эскалации. Она решается только одним: когда идут массовые серьезные ответы в отношении противника", – сказал журналист.

Полный выпуск программы "Между прочим": смотрите видео

Противник сыграл в Авдеевке на повышение ставок

Он отметил, что война и политика в Украине продолжаются по двум разным стратегиям. Поэтому противник сыграл в Авдеевке на повышение ставок.

Нанесение поражения по одной из наших баз – это демонстрация того, что Россия готова давить на Украину. Поэтому государство-оккупант наблюдает, хватит ли смелости нашему государству нанести ответный удар.

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