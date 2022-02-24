Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал кинорежиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов. В то же время Украине не стоит недооценивать противника.
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По словам Сенцова, в войне мало положительных сторон, однако теперь украинцы поняли, что они не хуже других. Комплекс неполноценности у граждан постепенно исчезает, и это очень хорошо.
Не надо недооценивать противника. Необходимо заниматься собой, сохранять спокойствие и чистить пулеметы,
– заявил кинорежиссер.
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"Первые лица" на 24 канале: смотрите видео
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