Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів кінорежисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов. Водночас Україні не варто недооцінювати противника.

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За словами Сенцова, у війні мало позитивних сторін, однак тепер українці зрозуміли, що вони не гірші за інших. Комплекс меншовартості у громадян поступово зникає і це дуже добре.

Не треба недооцінювати противника. Необхідно займатися собою, зберігати спокій та чистити кулемети,

– заявив кінорежисер.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність української держави та готові вводити проти Росії нові посилені санкції. Варто прочитати Окупанти гатять з "Градів" вже вглиб Луганської області, – глава ОДА

"Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео

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