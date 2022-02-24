Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів кінорежисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов. Водночас Україні не варто недооцінювати противника.
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За словами Сенцова, у війні мало позитивних сторін, однак тепер українці зрозуміли, що вони не гірші за інших. Комплекс меншовартості у громадян поступово зникає і це дуже добре.
Не треба недооцінювати противника. Необхідно займатися собою, зберігати спокій та чистити кулемети,
– заявив кінорежисер.
"Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео
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