"Надо унять эмоции": в "Слуге народа" отреагировали на блокирование судебной реформы в Украине
Источник:24 канал
Совет судей Украины 13 сентября заблокировал проведение судебной реформы в нашем государстве. В "Слуге народа" уже успели прокомментировать этот инцидент.
Так, народный депутат от провластной фракции Денис Маслов отметил, что сложившаяся ситуация всего лишь "задерживает переформатирование судебной реформы". Об этом он сообщил в комментарии 24 канала.
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Думаю, что все же мы придем к тому, что будет сформирован Этический совет. Сейчас нужно унять эмоции, разобраться, прийти к единому консенсусу и в конце концов будет Этический совет сформирован,
– сказал нардеп.
Судебные реформы остановить не удастся
В то же время "слуга народа" убежден, что остановить судебную реформу в Украине не удастся ни при каких обстоятельствах – просто нет никакого права.
Если ты не находишь справедливости в судах, то идешь ее искать на улице. Я не думаю, что мы имеем любое моральное или историческое право допустить обострение со справедливостью в Украине, потому что это реально уже угроза государству,
– добавил Денис Маслов.
- Однако, по ее словам, сейчас есть огромное сопротивление, которое происходит внутри системы.
Блокирование судебной реформы: коротко
- Совет судей не смог избрать 3 членов Этического совета, который должен оценивать на добропорядочность членов и кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей. Это привело к блокированию судебной реформы.
- Во время голосования 16 из 26 членов Совета судей не поддержали ни одного из кандидатов – то есть проголосовали "против всех". Ранее в Центре противодействия коррупции предупреждали о возможности такого развития событий.
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