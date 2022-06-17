Надо зайти в тыл, – Путин публично отказался штурмовать позиции ВСУ под Донецком

Владимир Путин публично заявил, что российские военные будто бы не будут штурмовать позиции Вооруженных Сил Украины под Донецком. Российский диктатор заявил, что штурмовать украинские позиции нецелесообразно.

Путин прокомментировал обстрелы Донецка

Соответствующее заявление Путин сделал на одном из форумов в России, сообщают российские СМИ. В первую очередь российский лидер высказался по поводу обстрелов Донецка.

Смотрите также : В Донецке горела и детонировала военная база россиян: снаряд прилетел и в дом коллаборантки

В июне в оккупированном россиянами Донецке участились обстрелы, которых в предыдущие годы вообще не было. Известно, что Украина не обстреливает жилые кварталы Донецка и может нанести только точечные удары по военным объектам россиян. Следовательно, Донецк обстреливает именно Россия, о чем в социальных сетях неоднократно сообщали даже дончане.

Путин во время своей речи назвал обстрелы по жилым кварталам Донецка "бессмысленными ударами", которые, по его словам, связаны с тем, что линия разграничения, созданная 8 лет назад, является серьезным укрепленным районом.

Российский президент сообщил, что в этом направлении воюют местные жители. Он отметил, что речь идет о корпусах, которые сформированы из жителей Донецка и Луганска.

. Россия производит принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Донбасса, забирая мужчин с улиц. Таких "солдатов" практически без ничего бросают на фронт, из-за чего на Донбассе протестуют женщины военных

Вместе с тем, Путин заявил, что российские военные не будут штурмовать укрепрайоны под Донецком. Российский диктатор сказал, что, по мнению военных специалистов, штурм приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил. В этом случае речь идет о вооруженных силах России. В то же время, лидер России цинично не заметил, что штурм привел бы к жертвам среди мирного населения.

По словам Путина, под Донецком российские военные избрали другую тактику. Он сказал, что идет планомерная работа по заходу в тыл этих укрепрайонов, что требует времени.

Какая ситуация в Донецкой области

В Генштабе ВСУ 15 июня сообщили, что самая горячая ситуация у Бахмута и Славянска . Сообщалось, что россияне сосредотачивают свои усилия на продолжении наступления на Славянск. 17 июня в Генштабе ВСУ констатировали, что планы врага на Славянском направлении не изменились и там продолжаются бои.

В то же время в Генштабе ВСУ информировали, что наступление россиян на Бахмутском направлении остановилось . 17 июня на Бахмутском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Покровское, Зайцево и Степное.

16 июня Генштаб информировал, что на Донецком направлении противник ведет боевые действия вдоль линии столкновения .

Сообщалось, что главные усилия россияне сосредотачивают на Бахмутском направлении. В то же время на Лиманском направлении кафиры обстреляли наши подразделения по ствольной артиллерии в районе Пискуновки.

Ранее – ВСУ отразили штурм россиян возле Славянска: смотрите видео