Наехал на противотанковую мину: неподалеку от Чернигова взорвалась легковушка, водитель погиб
Источник:Полиция Черниговской области
В селе Красное Черниговского района взорвался легковой гражданский автомобиль. В результате взрыва на месте погиб 64-летний водитель.
О трагедии сообщила полиция Черниговской области, добавив, что обстоятельства взрыва устанавливаются.
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Недавно деоккупированные территории до сих пор заминированы
11 апреля в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге в селе Красное Черниговского района взорвался легковой автомобиль. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, патрульные полицейские, спецназовцы и взрывотехники.
Спасти водителя не удалось – он погиб на месте.
Наехал на противотанковую мину: неподалеку от Чернигова взорвалась легковушка, водитель погиб / Фото Нацполиция
Полицейские установили, что 64-летний мужчина ехал из села Ладинка в направлении Красного. Увидев знакомых, он решил остановиться и съехал с дороги на обочину, где автомобиль наехал на противотанковую мину.
Полиция под процессуальным руководством прокуратуры уже приступила к расследованию уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны.
В то же время, местные власти призывают граждан, которые находятся на деоккупированных территориях, быть крайне внимательными.
Россияне оставили немало взрывных ловушек, заминированных участков и опасных предметов,
– заявляет полиция.
Напомним, что ранее власти Киева и Чернигова выдали рекомендации возвращаться в населенные пункты только после того, как специалисты обследуют все дороги и здания.
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