Про трагедію повідомила поліція Чернігівської області, додавши, що обставини вибуху встановлюються.

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Нещодавно деокуповані території досі заміновані

11 квітня до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі у селі Красне Чернігівського району підірвався легковий автомобіль. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, патрульні поліцейські, спецпризначенці та вибухотехніки.

Врятувати водія не вдалося – він загинув на місці.



Наїхав на протитанкову міну: неподалік Чернігова підірвався легковик, водій загинув / Фото Нацполіція

Поліцейські встановили, що 64-річний чоловік їхав з села Ладинка в напрямку Красного. Побачивши знайомих, він вирішив зупинитися і з’їхав з дороги на узбіччя, де автомобіль наїхав на протитанкову міну.

Поліція під процесуальним керівництвом прокуратури вже розпочала розслідування кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Водночас місцева влада закликає громадян, які перебувають на деокупованих територіях бути вкрай уважними.

Росіяни залишили чимало вибухових пасток, замінованих ділянок та небезпечних предметів,

– заявляє поліція.

Нагадаємо, що раніше влада Києва та Чернігова видали рекомендації повертатися до населених пунктів лише після того, як фахівці обстежать всі дороги і будівлі.