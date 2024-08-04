В Волчанске оккупанты используют наемников из Египта, – военные

Российская армия использует граждан Египта на фронте в Украине, в частности в Волчанске Харьковской области.

Об этом сообщило командование оперативной группировки "Харьков". Также отмечают, что враг активизировал воздушную разведку на этом направлении.

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Отмечают, что в Волчанске россияне чаще проводят воздушную разведку с помощью дронов.

Защитники фиксируют и перемещение личного состава – отмечено передачу отдельных позиций противника от штурмовых отрядов 4-й добровольческой штурмовой бригады подразделениям 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии в северной части города.

"К ведению боевых действий противник привлекает иностранных добровольцев, в частности, граждан Египта", – сообщили в ОГ "Харьков".

Ситуация на Харьковском направлении

В районе Глубокого оккупанты перемещают и рассредоточивают личный состав по боевым позициям, безуспешно пытаясь атаковать позиции Сил обороны.

В районе поселка Лозовая Рудка (Россия) оккупанты провели эвакуацию потерь.