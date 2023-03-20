Какие перспективы Украины на фронте в 2023 году: объяснение генерала Наева

Россия и дальше пытается установить контроль над всей территорией Украины. Террористы ведут наступление на отдельных направлениях с целью полного захвата Донецкой и Луганской областей.

В этом году основные усилия ВСУ будут направлены на сдерживание дальнейшего продвижения и недопущение захвата врагом новых территорий Украины. Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Какие перспективы Украины на фронте в 2023 году

По словам Наева, в 2023 году Украине необходимо истощить российских оккупантов и нанести им максимальные потери в живой силе и технике. Также нужно нарастить свой боевой потенциал и создать условия для проведения наступательных действий с целью освобождения захваченных территорий.

Также мы будем продолжать стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях Северного и Юго-Западного направлений,

– отметил командующий Объединенными силами ВСУ.

Наев подчеркнул, что для выполнения этих задач и эффективного противостояния нужно продолжить ведение активных оборонных действий Силами обороны, своевременно проводить ротацию и возобновление их подразделений и частей.

Кроме того, нужно продолжить работу по повышению боевых способностей Сил обороны Украины, создавая новые части и подразделения, которые будут составлять основу ударных группировок.

"Действующие части и подразделения необходимо оснастить и переоснастить новейшими образцами вооружения и военной техники как собственного производства, так и производства стран-партнеров. Параллельно с поставкой новейших боевых систем необходимо активно проводить подготовку личного состава с привлечением военных специалистов стран-партнеров", – добавил генерал-лейтенант.

Подоляк назвал решающие месяцы войны

Михаил Подоляк считает, что еще одной важной составляющей хода событий на поле боя является ресурс. По его мнению, следующие 2 – 3 месяца для России главные с точки зрения того ресурса, который она накопила и может потратить.

Дальше ситуация на фронте будет выглядеть иным образом – это будет одностороннее движение Украины. А здесь для нашего государства важно получить некоторые инструменты.