Наев завершил свою каденцию на должности командира тактической группы "Угледар"
- Генерал-лейтенант Сергей Наев завершил каденцию в должности командира тактической группы "Угледар", во время которой уничтожено значительное количество вражеской силы и техники.
- Наев подчеркнул, что успехи были достигнуты благодаря профессионализму офицеров, а приоритетом остается жизнь и здоровье солдат.
Генерал-лейтенант Сергей Наев завершил каденцию в должности командира тактической группы "Угледар". Он рассказал, что за время его командования удалось уничтожить более 19 тысяч оккупантов, удержать критические рубежи и не допустить прорыва врага на Днепропетровщину.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Наева.
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Какие результаты достигнуты при каденции Наева
Согласно распоряжению Генштаба Наев завершил свою каденцию в должности командира тактической группы "Угледар".
Вместе с офицерами органа управления оставляем одно из самых горячих направлений Донецкой области. В дальнейшем выполнение задач в этом районе будет возложено на один из вновь созданных корпусов Вооруженных Сил Украины,
– отметил Наев.
Он добавил, что за период его каденции силами и средствами тактической группы "Угледар" удалось уничтожить:
- 19 608 оккупантов (из них 9 692 – "двухсотых", 9 916 – "трехсотых");
- 74 танка;
- 138 ББМ;
- 316 артиллерийских систем;
- утилизировано 1 296 единиц автомобильной техники.
"Благодаря слаженности, профессионализму и решительности наших офицеров мы удерживали фронт на критических участках, разрушали планы врага и демонстрировали инициативу там, где это казалось невозможным. Несмотря на численное превосходство противника в живой силе и технике, нам пять раз удавалось улучшить тактическое положение, семь раз – заманить врага в ловушку и уничтожить его технику. И самое главное – мы не допустили прорыва на Днепропетровщину", – отметил военный.
Он добавил, что приоритетом для него остается жизнь и здоровье солдат и сержантов.
"Убежден: побеждать нужно не "мясными штурмами", а мудростью, точным просчетом, изобретательностью и рациональным использованием каждой единицы техники", – резюмировал Наев.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно назначил нового командующего Сухопутных войск ВСУ. Им стал Геннадий Шаповалов.