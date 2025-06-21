Повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Наєва.
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Згідно з розпорядженням Генштабу Наєв завершив свою каденцію на посаді командира тактичної групи "Вугледар".
Разом із офіцерами органу управління залишаємо один із найгарячіших напрямків Донеччини. Надалі виконання завдань у цьому районі буде покладено на один із новостворених корпусів Збройних Сил України,
– зазначив Наєв.
Він додав, що за період його каденції силами та засобами тактичної групи "Вугледар" вдалося знищити:
- 19 608 окупантів (з них 9 692 – "двохсоті", 9 916 – "трьохсоті");
- 74 танки;
- 138 ББМ;
- 316 артилерійських систем;
- утилізовано 1 296 одиниць автомобільної техніки.