Повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Наєва.

Дивіться також Сирський відреагував на резонансні слова Наєва про початок наступу

Згідно з розпорядженням Генштабу Наєв завершив свою каденцію на посаді командира тактичної групи "Вугледар".

Разом із офіцерами органу управління залишаємо один із найгарячіших напрямків Донеччини. Надалі виконання завдань у цьому районі буде покладено на один із новостворених корпусів Збройних Сил України,

– зазначив Наєв.

Він додав, що за період його каденції силами та засобами тактичної групи "Вугледар" вдалося знищити: