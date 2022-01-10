Наезд в лоб у россиян не вышел – Чалый о переговорах США и России в Женеве
Источник:24 канал
В Женеве 10 января состоялись переговоры США и России по "гарантиям безопасности". После этого Кремль, вероятно, и дальше будет повышать ставки, однако "наезд в лоб" у российской стороны не вышел.
Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Он отметил, что в настоящее время трудно представить возможность "больших" компромиссов, о которых говорит Россия.
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По словам Чалого, делегация США поехала на эти переговоры, чтобы поднять вопрос стратегической стабильности, в котором могут быть компромиссы. Однако американская сторона не готова обсуждать ультиматумы представителей России.
Шантаж продолжается, но это не те люди, которые боятся шантажа. Я скажу больше, есть и другие люди в Америке, которых нет в составе делегации. Поэтому я спокоен, что никаких навязываний России не произойдет,
– заявил дипломат.
Как рассказал Чалый, вряд ли в результате этого дипломатического процесса мы получим какой-то результат, однако это хороший сигнал. Он означает, что ультиматумы и шантаж Кремля не примут. Если бы это произошло, ситуация была бы сложной.
"Сейчас Россия, возможно, и дальше будет повышать ставки, что-то будет использовать силовое, но уж точно можно говорить, что такой наезд в лоб у россиян не вышел", – подчеркнул экс-посол Украины в США.
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Переговоры в Женеве: что известно
- В Женеве 10 января состоялись переговоры США и России по "гарантиям безопасности". Они продолжались в закрытом формате более 7 часов. Заместитель главы российского МИД Рябков охарактеризовал переговоры как "тяжелые и профессиональные, без попыток обойти острые углы".
- После переговоров российская сторона заявила, что якобы не намерена нападать на Украину. В то же время США заверили, что последствия вторжения будут гораздо жестче, чем в 2014 году.
- Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что стороны пока не готовы к обсуждению конкретных договоренностей в сфере безопасности. Пока США и Россия стараются друг друга понять.
- Россия в Женеве также потребовала от НАТО гарантий, что Украина и Грузия никогда не вступят в Альянс. Страна-агрессор цинично заявила, что это якобы вопрос нацбезопасности для России.