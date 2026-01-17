Россия ночью ударила по предприятиям Нафтогаза
- Россия ночью 17 января нанесла удары по оборудованию для добычи газа Нафтогаза.
- Это была уже шестая атака на такие объекты за неделю, профильные службы работают над ликвидацией последствий.
Ночью 17 января Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины. В частности, было атаковано оборудование для добычи газа Нафтогаза.
Известно, что это уже шестая атака по объектам компании за эту неделю. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ГК "Нафтогаз Украины".
Какие последствия удара России по объектам Нафтогаза?
Как сообщили в компании, Россия 17 января снова атаковала объекты Группы Нафтогаз. Ночью враг попал по оборудованию, которое используют для добычи газа.
Это целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре, чтобы оставить украинцев без тепла и газа в холодное время,
– говорится в сообщении.
Вследствие шестой за эту неделю российской атаки на объекты никто не пострадал. Сейчас продолжается ликвидация последствий. Отмечается, что профильные службы Нафтогаза работают в усиленном режиме.
Какие еще объекты атаковала Россия?
Ночью также россияне ударили по Киевской области. Вследствие этого, по данным ДТЭК, в Бучанском районе 56 тысяч семей остались без света.
Кроме того, враг снова бил по энергетической инфраструктуре Одесской области. Пожарные ГСЧС потушили пожар. В результате атаки никто не пострадал.
Также в Запорожье во время атаки беспилотниками возникло возгорание на объекте инфраструктуры.