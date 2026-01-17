Россия ночью ударила по предприятиям Нафтогаза

Ночью 17 января Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины. В частности, было атаковано оборудование для добычи газа Нафтогаза.

Известно, что это уже шестая атака по объектам компании за эту неделю. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ГК "Нафтогаз Украины".

Какие последствия удара России по объектам Нафтогаза?

Как сообщили в компании, Россия 17 января снова атаковала объекты Группы Нафтогаз. Ночью враг попал по оборудованию, которое используют для добычи газа.

Это целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре, чтобы оставить украинцев без тепла и газа в холодное время,

– говорится в сообщении.

Вследствие шестой за эту неделю российской атаки на объекты никто не пострадал. Сейчас продолжается ликвидация последствий. Отмечается, что профильные службы Нафтогаза работают в усиленном режиме.

Какие еще объекты атаковала Россия?