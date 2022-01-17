"Нагнетаем не мы": у Путина отреагировали на готовность Эстонии разместить силы НАТО

17 января 2022 , 14:36
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Источник:

Regnum

Эстония сообщила о возможности размещения сил быстрого реагирования НАТО. В Кремле сразу попытались использовать это заявление в свою пользу: якобы такого развития событий Москва и опасалась.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Рупор Кремля уверяет, что Москва не нагнетает ситуацию.

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Это как раз и есть доказательство обоснованности наших беспокойств и того, что не мы – причина нагнетания напряженности,
– заявил Песков.

Отметим, что ранее в Эстонии заявили о готовности разместить не менее 5 тысяч военных НАТО. В Министерстве обороны Эстонии подчеркнули, что безопасность Балтийского региона нуждается в укреплении.

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Территория размещения подразделений Альянса находится в городе Тапа, в частности, там можно хранить технику и вооружение. Если бойцы НАТО будут находиться в стране дольше, они могут построить казармы.

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Автор: Ірина Пундор