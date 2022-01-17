"Нагнетаем не мы": у Путина отреагировали на готовность Эстонии разместить силы НАТО

Эстония сообщила о возможности размещения сил быстрого реагирования НАТО. В Кремле сразу попытались использовать это заявление в свою пользу: якобы такого развития событий Москва и опасалась.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Рупор Кремля уверяет, что Москва не нагнетает ситуацию.

К теме Россия пугала США размещением ядерных ракет, – NYT

Москва в очередной раз заявила о "беспокойстве"

Это как раз и есть доказательство обоснованности наших беспокойств и того, что не мы – причина нагнетания напряженности,

– заявил Песков.

Отметим, что ранее в Эстонии заявили о готовности разместить не менее 5 тысяч военных НАТО. В Министерстве обороны Эстонии подчеркнули, что безопасность Балтийского региона нуждается в укреплении.

Эстония уже подготовила места для военных Альянса

Территория размещения подразделений Альянса находится в городе Тапа, в частности, там можно хранить технику и вооружение. Если бойцы НАТО будут находиться в стране дольше, они могут построить казармы.

Стоит прочитать Сильный месседж, – в НАТО говорят, что у них 40 тысяч войск, которые могут быстро перемещаться

Россия может разместить вооружение в Латинской Америке: реакция США