Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом, – Алеив рассказал о ситуации в стране
Источник:"Интерфакс"
Ильхам Алиев заявил, что нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом. В настоящее время страна разминирует территории Карабаха.
Президент объяснил, что послевоенный период в стране спокойный. Об этом он рассказал 15 октября на видеозаседании Совета глав государств СНГ.
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Президент Азербайджана прокомментировал ситуацию в стране после конфликта
Постконфликтныц период в целом проходит спокойно. Говорю постконфликтный, потому что нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом,
– рассказал президент.
Он лбъяснил, что Азербайджан:
- восстановил свою территориальную целостность;
- выполнил резолюции Совбеза ООН, требовавших немедленного, безоговорочного и полного вывода армянских оккупационных сил с территории Азербайджана;
- решил конфликт с Арменией военно-политическим путем.
Ильхам Алиев рассказал, что сейчас продолжается разминирование территорий. Это, а также восстановление разрушенной инфраструктуры, являются основными проблемами страны.
Президент Азербайджана объяснил, что Армения отказывается передать полные карты минных полей, а из немногих переданных – точные ориентировочно на 25%.Обратите внимание! В августе 2021 года продолжалось обострение на границе Армении и Азербайджана. Обе страны обвинили друг друга в вооруженных провокациях.
Коротко о недавнем конфликте в Нагорном Карабахе
- Армения и Азербайджан десятки лет конфликтуют из-за Нагорного Карабаха.
- Обострение ситуации произошло 27 сентября 2020 года. Активные бои продолжались 44 дня – до ноября 2020 года. Именно тогда страны подписали мирное соглашение. Подписи под документом поставил Ильхам Алиев, премьер Армении Никола Пашинян и Владимир Путин.
- Тогда решили, что вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развернут миротворческий контингент России.
- В Армении это соглашение восприняли как капитуляцию и возмутилась действиями власти.
- 2 сентября 2021 года премьер-министр Армении в очередной раз заявил, что несмотря на соглашение о перемирии, конфликт в Нагорном Карабахе длится до сих пор. Никола Пашинян считает, что право Арцаха на самоопределение должно подтвердиться официальным статусом.