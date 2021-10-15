Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом, – Алеив рассказал о ситуации в стране

Ильхам Алиев заявил, что нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом. В настоящее время страна разминирует территории Карабаха.

Президент объяснил, что послевоенный период в стране спокойный. Об этом он рассказал 15 октября на видеозаседании Совета глав государств СНГ.

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Президент Азербайджана прокомментировал ситуацию в стране после конфликта

Постконфликтныц период в целом проходит спокойно. Говорю постконфликтный, потому что нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом,

– рассказал президент.

Он лбъяснил, что Азербайджан:

восстановил свою территориальную целостность;

выполнил резолюции Совбеза ООН, требовавших немедленного, безоговорочного и полного вывода армянских оккупационных сил с территории Азербайджана;

решил конфликт с Арменией военно-политическим путем.

Ильхам Алиев рассказал, что сейчас продолжается разминирование территорий. Это, а также восстановление разрушенной инфраструктуры, являются основными проблемами страны.

Президент Азербайджана объяснил, что Армения отказывается передать полные карты минных полей, а из немногих переданных – точные ориентировочно на 25%.

Коротко о недавнем конфликте в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан десятки лет конфликтуют из-за Нагорного Карабаха.

Обострение ситуации произошло 27 сентября 2020 года. Активные бои продолжались 44 дня – до ноября 2020 года. Именно тогда страны подписали мирное соглашение. Подписи под документом поставил Ильхам Алиев, премьер Армении Никола Пашинян и Владимир Путин.

Тогда решили, что вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развернут миротворческий контингент России.

В Армении это соглашение восприняли как капитуляцию и возмутилась действиями власти.

2 сентября 2021 года премьер-министр Армении в очередной раз заявил, что несмотря на соглашение о перемирии, конфликт в Нагорном Карабахе длится до сих пор. Никола Пашинян считает, что право Арцаха на самоопределение должно подтвердиться официальным статусом.