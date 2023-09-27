Нагорный Карабах под контролем Азербайджана: сколько армян уже покинули регион

19 сентября Азербайджан объявил о проведении "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе, которая длилась менее суток и завершилась капитуляцией непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Из региона начали уезжать местные жители.

Большинство населения Нагорного Карабаха составляют этнические армяне. После того, как регион оказался под контролем Азербайджана, они начали массово покидать собственные дома.

Смотрите также Взрыв на бензохранилище в Карабахе: количество погибших возросло до 68, сотни человек пропали без вести

Треть населения уехала

Так, известно, что состоянием на 27 сентября из Нагорного Карабаха в Армению выехали более 47 тысяч человек. Такую цифру назвала спикер премьер-министра Армении Назели Багдасарян. В 2015 году в регионе проживало около 145 тысяч человек, почти все – армяне.

Они начали покидать Нагорный Карабах еще 24 – 25 сентября. Таким образом, за три дня регион оставила треть всего населения.

Армяне едут с Нагорного Карабаха / Фото Maxar

В Армении заявили, что готовы принять тех, кто покинул Нагорный Карабах. По словам Багдасарян, только 10% беженцев воспользовались государственной поддержкой.

Конфликт в Нагорном Карабахе 19 – 20 сентября: что известно